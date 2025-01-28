حُشر بين المصعد والحائط.. مصرع طفل في أسانسير بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي طفل يبلغ من العمر 4 أعوام مصرعه مُعلقًا بين مصعد وحائط في أحد الأبراج السكنية بمدينة سوهاج، أثناء توجهه رفقة والده إلى عيادة طبية بالطابق الرابع.

وفقًا لتحريات الجهات الأمنية، تلقي مأمور قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بالحادث، حيث كان "حمادة. م" (64 عامًا)، تاجر ومقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة، يستقل المصعد رفقة نجله الطفل "عمر" متجهين إلى عيادة خاصة بالطابق الرابع. وعند وصول المصعد إلى الطابق الثاني، علّق الطفل بين تجويف الحائط والمصعد، ما أدى إلى وفاته على الفور.

أفاد تقرير الكشف الطبي، الذي وقعّه مفتش الصحة، بوجود إصابة بفروة الرأس ونزيف من الأذن نتيجة اصطدام الطفل بجسم صلب، فيما أرجع سبب الوفاة إلى "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية".

ونفى والد الطفل وجود أي شبهة جنائية، مؤكدًا أن الحادث جاء نتيجة ظروف مفاجئة.

وحررَت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأحالت الأوراق إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق لتحديد الملابسات الدقيقة للحادث، ومراجعة إجراءات الصيانة والسلامة بالمصعد والعقار.

وتواصل الجهات المعنية فحص الموقع لاستيضاح الأسباب الفنية التي أدت إلى المأساة، وسط مطالبات بضرورة تعزيز إجراءات الوقاية في المنشآت السكنية.