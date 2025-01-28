إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري قرب رشاح الخصوص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة كل من "عمرو.خ"، "محمد.ر"، و"يوسف.أ" بجروح في القدمين. وقد جرى رفع التلفيات من الطريق لتسيير حركة المرور.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بمتابعة الحالة الصحية للمصابين.