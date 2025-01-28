وكيل تعليم البحيرة: 2000 معلم لتصحيح الإعدادية.. وكل طالب سيأخذ حقه

البحيرة - أحمد نصرة:

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية تسير وفقا للمعايير الدقيقة والشفافية المتبعة فى تصحيح الأوراق والالتزام بجميع الضوابط الوزارية وكافة التعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح الديب أن أعمال الكنترول والتصحيح بدأت من يوم الجمعة الماضي، عقب انتهاء الامتحانات لتصحيح أوراق إجابات 125 ألفا و867 طالبًا وطالبة فى 7 إدارات فى الدرجة الأولى و11 إدارة فى المركزية.

وأضاف أن عدد المصححين تجاوز 2000 مصحح، وجار الانتهاء من أعمال التصحيح على قدم وساق في بيئة منضبطة مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة والتقييم العادل في تقدير الدرجات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف.

وأكد وكيل الوزارة على أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة حريصة على توفير كافة التيسيرات اللازمة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمعلمين والمصححين لإجراء أعمال التصحيح فى أجواء مناسبة لضمان تحقيق نتائج عادلة والمراجعة الدقيقة وتوخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية فى الاسئلة دون تصحيح وإعطاء كل طالب حقه ومراعاة الدقة فى رصد الدرجات تفاديا لأي أخطاء تضر بصالح ابنائنا الطلاب.