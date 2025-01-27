المحافظ يشارك فى تعبئة الكراتين.. المنوفية تتجهز لإرسال قافلة إغاثية إلى أهالي غزة -صور



المنوفية - أحمد الباهى:

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، مركز تلقي مساعدات غزة بمقر جمعية الهلال الأحمر بشبين الكوم، تمهيدًا لإطلاق أكبر قافلة إغاثية من محافظة المنوفية لتقديم كافة أشكال الدعم لأهالي غزة.

جاء هذا بحضور محمد موسى نائب المحافظ، محمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، محمد وموسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، مصطفى بسيوني نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، طارق أبو حطب رئيس حي غرب وعدد من التنفيذين بجمعية الهلال الاحمر، كما وجه المحافظ الشكر لرجل الأعمال محمد رمضان من أبناء محافظة الإسكندرية لمشاركته في هذا الدعم.

وشارك محافظ المنوفية في تعبئة كراتين المساعدات بنفسه خلال تفقده أعمال تجهيزات المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة والتي تضم كافة الاحتياجات الأساسية من الإعانات الغذائية والمستلزمات المعيشية، وذلك بالتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والهلال الأحمر والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال لتوفير احتياجات أشقائنا في القطاع، مُشيدًا بجهود جمعية الهلال الأحمر ومتطوعيها لدورهم الرائد في العمل الخيري والمجتمعي.

ووجه محافظ المنوفية، دعوة لأهالي المحافظة ورجال الأعمال وكافة المؤسسات المجتمعية بتضافر الجهود والمشاركة الإيجابية الفعالة في إنفاذ تلك المساعدات، مشيرا إلي أن مركز تلقي المساعدات مفتوح للجميع لمدة أسبوع، موجهًا شكره وتقديره لكل من ساهم في تلك التجهيزات لتخفيف المعاناة والعبء ومواجهة التحديات المتزايدة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.



وشدد محافظ المنوفية على تقديم كافة أشكال الدعم وتذليل كافة العقبات لأعمال تجهيز تلك القوافل والمساعدات الإنسانية العاجلة مع استمرار التنسيق والعمل المشترك لضمان الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن وبما يلبي احتياجات أهالينا في القطاع، مشيرًا إلى أن مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء في قطاع غزة التزامًا بمسؤوليتها الإنسانية والقومية.