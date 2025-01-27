جامعة قناة السويس تناقش تأثير الهاتف المحمول على الصحة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظّمت جامعة قناة السويس، برنامجًا تدريبيًا بعنوان “الموجات الكهرومغناطيسية وتأثير الهاتف المحمول على الصحة”، وذلك بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

أكد مندور، أن الجامعة تُولي اهتمامًا كبيرًا لنشر التوعية الصحية بين مختلف فئات المجتمع، في إطار دورها الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تسهم في تسليط الضوء على القضايا المؤثرة على الصحة العامة وتزويد المشاركين بالمعلومات التي تساعدهم على تبني أساليب حياة صحية.

أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرنامج استهدف 58 مستفيدة من مستفيدات الخدمة العامة بمحافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى أن الجامعة تواصل تقديم برامج تدريبية مبتكرة لمواجهة التحديات الصحية والاجتماعية المتزايدة.

أُقيم البرنامج بإشراف عام من الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فيما قدمت المحاضرة الدكتورة همسة رضا علي، المدرس المساعد بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض.

شهدت الفعالية حضور الدكتورة مها الحفناوي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، والأستاذة هالة صابر، مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن، واللتين أشادتا بالدور التوعوي الذي تقدمه جامعة قناة السويس لتعزيز الوعي الصحي والاجتماعي.

نُظم البرنامج تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وبالتنسيق مع أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تواصل جامعة قناة السويس أداء دورها الريادي في خدمة المجتمع من خلال تقديم برامج تدريبية تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي والاجتماعي بين المواطنين، بما يعزز من قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة اليومية بأساليب علمية ومستدامة.