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جسمه اتحشر بين الحائط والكابينة.. وفاة طالب في حادث مأساوي داخل أسانسير بالغربية

08:21 م السبت 25 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، وفاة طالب في العقد الثاني من العمر إثر سقوطه داخل بئر أسانسير، بعد أن حشر جسده بين الكابينة والحائط، في إحدي العقارات السكنية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد، بورود بلاغ من الأهالي بوفاة شاب في العقد الثاني من العمر.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين، وفاة "محمد. حاتم" ويبلغ من العمر 17 عامًا، وذلك إثر سقوطه في بئر الاسانسير، بعد أن حشر جسده بين الكابينة والحائط، في إحدي العقارات السكنية بمنطقة الجمهورية، ونقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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