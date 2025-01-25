إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "عبد الرؤوف.ح.ع" (48 عامًا) وأبنائه "أحمد" (16 عامًا) و"مروان" (13 عامًا).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.