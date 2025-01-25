الإسماعيلية تطلق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عن إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، اعتبارًا من غدٍ الأحد 26 يناير 2025، ولمدة شهر، بهدف حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الصحة العامة بالمحافظة.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن تعزيز الاستثمارات في تنمية الثروة الحيوانية والارتقاء بمستوى التحصينات اللازمة.

تشرف على الحملة إدارة مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حامد موسى الأقنص، وبإشراف الدكتور هاني عبد الخالق، مدير عام الصحة الوقائية، ومتابعة الدكتور سماح حلمي، مدير إدارة الوقاية، لضمان الوصول إلى جميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

تهدف الحملة إلى حماية الماشية من الإصابة بمرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والحد من انتشار الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية وتقديم اللقاحات الضرورية بأعلى معايير الجودة و ضمان تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الماشية وتعزيز الإنتاج الحيواني.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية أن الحملة تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة الحيوانية كأحد ركائز الاقتصاد الزراعي في مصر.

ودعت المديرية مربي الماشية والأغنام إلى التعاون مع الفرق البيطرية الميدانية والتجاوب مع الحملة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددة على أن الوقاية هي الخطوة الأولى للحفاظ على الصحة العامة والتنمية المستدامة.