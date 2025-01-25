محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يحييان ذكرى عيد الشرطة الـ73 بوضع إكليل الزهور على نصب الشهداء

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

وضع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني، اليوم السبت، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بالإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 73 لعيد الشرطة.

شهدت الفعالية حضورًا لافتًا لعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث قدَّم المحافظ التهنئة لمدير الأمن وكافة القادة والضباط وأفراد الشرطة بمناسبة هذه الذكرى الوطنية الخالدة.

وفي كلمته، أعرب المحافظ عن تقديره البالغ لتضحيات رجال الشرطة في الحفاظ على أمن الوطن الداخلي، ودورهم البطولي في حماية الممتلكات العامة والخاصة، والتصدي للتحديات التي تواجه الدولة، مشيدًا بتكامل جهود الشرطة والقوات المسلحة في تأمين الوطن والمشاركة في حماية المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المحافظ أن بطولات رجال الشرطة، جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة، تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري، مشددًا على أن تضحياتهم ستظل محفورة في سجل التاريخ الوطني بحروف من نور، لتتناقلها الأجيال بفخر وإجلال.

وفي ختام الاحتفالية، قدَّم اللواء أكرم محمد جلال درع محافظة الإسماعيلية لمساعد وزير الداخلية، تكريمًا لجهود مديرية أمن الإسماعيلية في حفظ الأمن والاستقرار، فيما قام مدير الأمن بتقديم درع المديرية للمحافظ تقديرًا لجهوده المخلصة وتعاونه المثمر لدعم المحافظة وأبنائها.

ويُذكر أن عيد الشرطة يُخلِّد بطولات رجالها في معركة 25 يناير 1952، عندما رفضت قوات الشرطة تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني.

واستمر رجال الشرطة في المقاومة حتى آخر طلقة رغم قلة العتاد والذخيرة، مما أسفر عن استشهاد 56 فردًا وإصابة 80 آخرين، بينما تكبَّدت القوات البريطانية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.







