إعلان

أغاني وطنية وفقرات شعرية.. احتفالية كبرى بعيد الشرطة في جنوب سيناء

11:45 ص الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كلمة رئيس المدينة
  • عرض 4 صورة
    حفل الثافة
  • عرض 4 صورة
    الأغاني الوطنية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، احتفالية كبرى بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، على مسرح النادي الاجتماعي بمدينة نويبع، ضمن خطة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وشهد الاحتفالية اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع، وسكرتير مجلس المدينة، والشيخ حلمي السباعي، مدير إدارة الأوقاف بالمدينة، وحمادة محمود السباعي، مدير إدارة الوعظ بالأزهر الشريف، ومحمد حمدي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي، وعواقل القبائل البدوية، وجماهيري كبير من أهالي المدينة.

وتضمن الحفل قصائد شعرية متنوعة، وإنشاد ديني، وأنشودة "ما تصلوا بينا على المختار"، و"بلد المحبوب وديني"، والعديد من الأغاني الوطنية المتنوعة، التي قدمتها فرقة كورال بيت ثقافة نويبع، منها أوبريت "الله يارجالتنا، خلي السلاح صاحي، سينا يا أرض الفيروز، إحنا جنودك، شرطة وشعب، بسم الله الله اكبر"، وقصيدة شعرية بعنوان "تعظيم سلام".

وقدم اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشرطة المصرية بعيدها، مؤكدًا أن هذا الجمع خلال الاحتفالية يعكس مدى حالة الأمن والأمان الذي تشهده البلاد في ظل رعاية الشرطة، معربًا عن سعادته بالاحتفال بهذا اليوم.

جنوب سيناء عيد الشرطة نويبع الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد ناصف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان