أغاني وطنية وفقرات شعرية.. احتفالية كبرى بعيد الشرطة في جنوب سيناء

‬محافظ جنوب سيناء يهنئ رجال الشرطة بعيدهم: هذا اليوم نقطة مضيئة في سجل

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، احتفالية كبرى بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، على مسرح النادي الاجتماعي بمدينة نويبع، ضمن خطة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وشهد الاحتفالية اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع، وسكرتير مجلس المدينة، والشيخ حلمي السباعي، مدير إدارة الأوقاف بالمدينة، وحمادة محمود السباعي، مدير إدارة الوعظ بالأزهر الشريف، ومحمد حمدي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي، وعواقل القبائل البدوية، وجماهيري كبير من أهالي المدينة.

وتضمن الحفل قصائد شعرية متنوعة، وإنشاد ديني، وأنشودة "ما تصلوا بينا على المختار"، و"بلد المحبوب وديني"، والعديد من الأغاني الوطنية المتنوعة، التي قدمتها فرقة كورال بيت ثقافة نويبع، منها أوبريت "الله يارجالتنا، خلي السلاح صاحي، سينا يا أرض الفيروز، إحنا جنودك، شرطة وشعب، بسم الله الله اكبر"، وقصيدة شعرية بعنوان "تعظيم سلام".

وقدم اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشرطة المصرية بعيدها، مؤكدًا أن هذا الجمع خلال الاحتفالية يعكس مدى حالة الأمن والأمان الذي تشهده البلاد في ظل رعاية الشرطة، معربًا عن سعادته بالاحتفال بهذا اليوم.