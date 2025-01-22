محافظ أسوان يلتقي وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان - صور

أسوان – إيهاب عمران:

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وفريق العمل من باحثي المجلس.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المتميزة التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، لرفع الوعي بحقوق الإنسان، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم كاملة دون أى تمييز.

وأكد محافظ أسوان على الحرص لتقديم كافة الخدمات للمواطن الأسواني دون أي استثناءات ووفقًا للإمكانيات المتاحة والقوانين والضوابط المنظمة، وهو ما تم ويتم تنفيذه من خلال الاستماع المباشر للمطالب والاحتياجات والشكاوى الجماهيرية أثناء لقاء المواطنين الأسبوعي، وفي الجولات الميدانية المتتالية لكافة القرى والمدن، فضلًا عن استضافة المحافظة للوافدين من الدول الصديقة ليساهم كل ذلك في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطن على الوجه الأكمل.

واستعرض أعضاء الوفد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والجهود المبذولة بمحافظة أسوان لتعزيز الحقوق الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية، والاطلاع على جهود المحافظة في التمكين الاقتصادي للشباب، وتعزيز فرصة الحقوق الاجتماعية والثقافية مثل الحق في العمل والصحة والتعليم والسكن الملائم، في ظل توجهات الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكل المصريين بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية، وتنفيذًا للدستور المصري والتشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.