جلطة مميتة وجراحة عاجلة.. فريق طبي ينقذ حياة مريض بمستشفى رأس التين بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

نجح فريق طبي بمستشفى رأس التين العام بالإسكندرية التابع لوزارة الصحة، في إنقاذ حياة شاب أصيب بجلطة في الأوردة العميقة خلال تحضيره لجراحة عاجلة لإصلاح كسر بالساق.

وقالت الدكتورة نفيسة عبد الفتاح؛ مدير مستشفى رأس التين العام؛ إنه جرى استقبال شاب يبلغ من العمر 25 عاما يعاني من كسر في الساق اليمنى مع وجود جلطة بالأوردة العميقة؛ بينما كانت الحالة تستدعي نقله بصورة عاجلة لغرفة العمليات لإصلاح الكسر.

وأضافت أنه في ظل وجود جلطة فإن الخضوع للجراحة والتخدير قد يعرض المريض لخطر تحرك الجلطة في اتجاه القلب مما يمكن أن يتسبب في الوفاة.

وأشارت إلى أنه بعد عمل إجراء جراحي دقيق جدا وتحت المخدر الموضعي نجح فريق جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى في تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي لمنع تحرك الجلطة أثناء التخدير والجراحة؛ وخضع المريض لعملية إصلاح الكسر بعد اجراء تركيب الفلتر حتى تكللت العملية بالنجاح.

وأكدت استقرار حالة المريض وأنه يتماثل للشفاء وتقرر خروجه من المستشفى بعد استكمال الإجراءات الطبية اللاحقة للعملية؛ لافتة إلى تقديم الرعاية الكاملة للمريض قبل وبعد الجراحة من خلال قسمي العظام والأوعية الدموية.

أجرى الجراحة كل من الدكتور سهيل أيمن فخري؛ استشاري جراحة الأوعية الدموية؛ الدكتور أحمد سامي؛ أخصائي جراحة الأوعية الدموية؛ الدكتور محمد السيد؛ طبيب مقيم الأوعية؛ مدعوما بفريق متخصص من أقسام التمريض والأشعة؛ تحت إشراف الدكتورة هالة يوسف مدير عام الطب العلاجي.

من جانبها ثمنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية جهود الفريق الطبي بمستشفى رأس التين العام وتكامل الخدمات في المجال الصحي بما يعود بالنفع على المرضى؛ ظل بذل أقصى جهد للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.