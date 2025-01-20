إلغاء ندب 3 رؤساء لجان ومراقب للشهادة الإعدادية فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قرر هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، استبعاد وإلغاء ندب 3 من رؤساء لجان الشهادة الاعدادية ومراقب أول، وذلك لمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات بإدارات قوص وقنا وأبوتشت ودشنا.

كما قرر وكيل الوزارة مجازاة مسئول أمن بإحدى اللجان لسماحة بخروج طالب أثناء انعقاد اللجنة، ومجازاة معلم ومعلمة ثبت تواجدهما داخل لجنة الامتحان على الرغم من عدم انتدابهما أو تكليفهما بالعمل بها، وذلك خلال تأدية امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 18 يناير 2025.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أنه تم العرض على السيد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وأوصى بتطبيق عقوبات صارمة من شأنها أن تمثل أداة ردع للحفاظ على هيبة أعمال الامتحان في الأيام المتبقية من الامتحان ووفقاً لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992

الجدير بالذكر، أن محافظ قنا تفقد اليوم الاثنين سير الامتحان بلجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، واطمأن إلى مناسبة اسئلة مادة الجبر والإحصاء لمواصفات الورقة الامتحانية ، بينما أدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في فترة الامتحان الثانية.

وشددت مديرية التربية والتعليم بقنا، على ضرورة انضباط الطلاب داخل اللجان ومنع اصطحاب المحمول أو أي أجهزة الكترونية داخل اللجنة مطلقًا حرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب .