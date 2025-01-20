"سؤال حيّرهم في النحو".. طلاب الإعدادية بالمنوفية يؤكدون سهولة امتحان اللغة العربية -فيديو

المنوفية- أحمد الباهي:

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، امتحان مادة اللغة العربية، وبدأ في التاسعة صباحًا إلى الحادية عشر والنصف صباحًا.

وأكد الطلاب لموقع "مصراوي"، سهولة الامتحان، وتوقعه من مُعلمي المادة، معبرين عن سعادتهم الغامرة

وأشار العديد من الطلاب، إلى أن سؤالاً وحيدًا في النحو شغل بالهم وظلوا يتداولونه بينهم حتى بعد الخروج من اللجان الامتحانية، إذ ورد السؤال عن جملة "أثلجت أراء المثقفين الصدر"، طالبًا جعل المضاف إليه بدلاً وتغيير ما يلزم.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أعلن اليوم الاثنين، أثناء متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة وما في مستواها، استبعاد رئيس لجنة مدرسة مصر الحرة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات بإدارة شبين الكوم التعليمية، لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات والسماح بتواجد التليفون المحمول مع العاملين باللجنة.

واستبعاد ملاحظ من لجنة مدرسة صلاح خطاب الاعدادية لحيازة الهاتف المحمول داخل مقر اللجنة، وجاري التحقيق بمعرفة الشئون القانونية.