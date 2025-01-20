زراعية جنوب سيناء تطلق حملة قومية للعناية بزراعات القمح -صور

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جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الزراعة بجنوب سيناء حملة قومية للعناية بزراعات القمح بكافة مدن المحافظة، بهدف زيادة المحصول كونه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وذلك تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، وإشراف الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب.

وجرى خلال الحملة المرور على المزارع بمنطقة الوادي التابعة لمدينة طور سيناء، بقيادة المهندس سامى العقبى، وكيل المديرية، والدكتور محمد عبد الكريم، بمركز البحوث، لتوجيه بعض النصائح الإرشادية للمزارعين.

وقال المهندس سامى العقبى، وكيل المديرية، إنه جرى التأكيد على المزارعين بمكافحة الحشائش عريضة الأوراق التي ظهرت ببعض زراعات القمح بمبيد "جرانستار"، بمعدل 8 جرام للفدان، والحشائش رفيعة الأوراق بمبيد "اكشن اوتوبك"، مع مراعاة رش كل مبيد من أعلاه بمفرده، وتجنب خلط المبيدات ببعضها البعض، والحرص على مراعاة طبيعة المحاصيل المجاورة .

وأوضح وكيل المديرية في تصريح اليوم، أنه جرى نصح المزارعين بإضافة الجرعات الموصي بها من الأسمدة النيتروجينية في صورة يوريا أو سلفات نشادر، مع إضافة سلفات البوتاسيوم وحمض الفوسفوريك، إضافة إلى الرش بالعناصر الصغرى في المواعيد المناسبة.

وأكد أن أعضاء الحملة حريصين على الرد على كافة التساؤلات التي طرحها البعض، إضافة إلى إجراء المعاينات بالتجمعات التنموية الجديدة لاستخراج كارت الفلاح، لسرعة العمل على توفير كل ما يلزم للمزارعين بالتجمعات التنموية من خدمات، ليتمكن كل مزارع من الحصول على كافة الخدمات والمستلزمات الزراعية التي يحتاج إليها من الجمعية الزراعية التي يتبعها.