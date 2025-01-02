اللحمة بـ 290جنيهًا..محافظ أسيوط يفتتح سوق اليوم الواحد بأبوتيج -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، سوق اليوم الواحد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، لبيع السلع الغذائية والزراعية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وسط إقبال كبير من المواطنين.

يأتي هذا ضمن خطة المحافظة لافتتاح الأسواق في المراكز والأحياء، بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار تنافسية وتخفيف أعباء المعيشة، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان استقرار السوق المحلي.

حضر الافتتاح محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعلي سيد، وكيل وزارة العمل بأسيوط، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالإضافة إلى العديد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المركز.

تفقد المحافظ أقسام "سوق اليوم الواحد"، بما في ذلك قسم مديرية التربية والتعليم ضمن مبادرة "بنكمل بعض.. معاً لمحاربة الغلاء"، الذي يعرض منتجات المدارس الزراعية والفنية بالمركز. كما تفقد باقي الأقسام التي تشمل السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، حيث يتم بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة ومنتجات عسل النحل والسلع الغذائية مثل الأرز والمكرونة والحبوب الجافة والشاي والسكر والزيوت والمسلى، وقسم المنظفات والملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات وقسم الأحذية، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 30% و50%، لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

أكد المحافظ على استمرار فتح المزيد من المعارض وسوق اليوم الواحد في المراكز والأحياء، لتلبية احتياجات المواطنين بصفة دائمة وبأسعار مناسبة مقارنة بأسعار السوق، وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً. وأشار إلى اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجاً، من خلال توفير منتجات ذات جودة عالية ومحاربة جشع بعض التجار والحد من الاستغلال والمغالاة في رفع الأسعار. كما شدد على أهمية التعاون والتنسيق بين المديريات والهيئات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المشروعات الصغيرة، للمساهمة في تنفيذ وافتتاح مثل هذه المعارض.