قضت أسفل قطار.. تشييع جثمان طبيبة فاقوس
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الشرقية -ياسمين عزت:
شيع المئات من أهالي كفر الحاج عمر التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية جنازة الطبيبة الشابة التي لقيت مصرعها اليوم دهسا أسفل عجلات القطار في مشهد جنائزي مهيب إلى مثواها الأخير بمقابر الودايعة.
وشهد مسجد السكة الحديد بكفر الحاج عمر بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية صلاة الجنازة على جثمان طبيبة الأسنان الشابة أسيل الدري البالغة من العمر 27 عاما والتي لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار أثناء استقلاله للعودة إلى منزلها.
وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود معلومات بمصرع الشابة الطبيبة عند انتهائها من العمل بالوحدة الصحية بجهينة مركز فاقوس الا أنها وعند استقلال العربة الاخيرة من القطار انزلقت قدميها فسقطت أرضا وانطلق القطار في ذات اللحظة ما أدى لوفاته في الحال.
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