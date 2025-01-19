إصابة 3 مواطنين في حادث تصادم بالزقازيق

الشرقية -ياسمين عزت:

أصيب 3 مواطنين جراء حادث تصادم وقع بين دراجة نارية "موتوسيكل" وسيارة ربع نقل على كوبري الزراعة القادم من أبو حماد والمتجه لداخل مدينة الزقازيق.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا يشير إلى إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتقديم الخدمات الطبية لهم.

تحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت الجهات المعنية وجرى رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور.