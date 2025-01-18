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العثور على سيدة مقتولة ببورسعيد.. زوجها المشتبه به الرئيسي

11:43 م السبت 18 يناير 2025

العثور على جثة سيدة

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

عُثر على جثة سيدة مقتولة، مساء اليوم السبت، بمنطقة السلام الجديد في محافظة بورسعيد، وذلك في ظروف غامضة.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالعثور على جثة سيدة تدعى "ر.م" 32 عامًا، بمنطقة السلام الجديد، وأشارت أصابع الاتهام عقب التحريات الأولية المبدئية أن القاتل هو زوجها، وقد فر هاربًا من موقع الحادث، بعد أن انهال عليها بعدة طعنات متتالية أودت بحياتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد من جهودها لسرعة التوصل إلى ملابسات الواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

جثة سيدة بورسعيد جريمة قتل
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