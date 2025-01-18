محافظ الوادي الجديد يوجه بتقدير يومي للشهادة الإعدادية لضمان النزاهة والدقة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، توجيهاته لفرق التصحيح ببدء تقدير درجات الشهادة الإعدادية بشكل يومي فور انتهاء كل لجنة امتحانية.

وأكد على أهمية المراجعة الدقيقة للنتائج لضمان إعطاء كل طالب حقه، مشددًا على أن الحيادية والشفافية هما الأساس في هذا العمل.

كما طالب بتقديم تقارير يومية مفصلة عن تقدم أعمال التصحيح لكل مادة، مع تذليل أي معوقات قد تظهر أثناء العمل.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، انطلقت، اليوم السبت، وسط توجيهات حازمة من اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لضمان سير الامتحانات بنزاهة وانضباط.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024/2025 اليوم في 127 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، بمشاركة 5151 طالبًا وطالبة. أكد المحافظ على جاهزية اللجان وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضمان أجواء مريحة للطلاب.

كما لفت المحافظ، إلى أهمية المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي تعمل على مدار الساعة لرصد سير الامتحانات ومعالجة أي طارئ بشكل فوري.

شدد المحافظ على ضرورة انضباط اللجان ومنع أي محاولات للغش، مع التأكيد على الالتزام بالقواعد والإجراءات التنظيمية التي تضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بضمان جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مشيرًا إلى أن الامتحانات تعد مقياسًا أساسيًا لتقييم مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وجه اللواء الزملوط رسالة تشجيعية للطلاب، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومؤكدًا على أهمية الاجتهاد والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتحقيق طموحاتهم التعليمية.

أشار المحافظ، إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع سير الامتحانات عن كثب لضمان انتظامها دون أي مشكلات. كما أثنى على الجهود المبذولة من قبل فرق العمل والإدارات التعليمية لضمان تقديم تجربة امتحانية متميزة تعكس المستوى التعليمي الذي تسعى المحافظة لتحقيقه.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل تعليم الوادي الجديد، أن هذه الجهود في إطار خطة محافظة الوادي الجديد لتحسين مستوى التعليم، حيث شهدت المحافظة في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية التعليمية، من بناء مدارس جديدة إلى تحسين البيئة التعليمية في القرى والمراكز النائية، ويعتبر التعليم من الأولويات التي تحرص المحافظة على تطويرها كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة.

ولفت سيد، إلى أنه مع انطلاق الامتحانات، أكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، التزامها الكامل بضمان سير العملية الامتحانية بأعلى درجات الشفافية والنزاهة، لضمان حقوق الطلاب وتعزيز ثقتهم في النظام التعليمي.