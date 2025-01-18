يوفر السلع بأسعار مخفضة.. الوادي الجديد تطلق سوق اليوم الواحد فى "أبو منقار"

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت قرية "أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، انطلاق مبادرة "سوق اليوم الواحد"، التي تهدف إلى توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، ضمن جهود المحافظة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه جرى تنفيذ المبادرة في إطار خطة شاملة تستهدف التوسع في إقامة أسواق يومية بالمراكز والقرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، "سوق اليوم الواحد" ليس مجرد سوق تقليدي، بل يمثل نموذجًا مبتكرًا لتقديم الخدمات الأساسية بأسعار تنافسية في مناطق نائية تحتاج إلى تدخلات فورية لتعزيز جودة الحياة.

وأوضح الزملوط، أن السوق طرح مجموعة واسعة من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، بما في ذلك الخضروات والفواكه الطازجة، التي تم توفيرها عبر منافذ الوحدات المحلية بمركز الداخلة، مع تخفيضات ملموسة لاقت استحسان المواطنين، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الجهود.

أكد المهندس أيمن شريعي، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أنه يأتي إطلاق "سوق اليوم الواحد" استجابة للتوجهات الحكومية التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات الحدودية، وتُعد محافظة الوادي الجديد واحدة من أكبر المحافظات المصرية من حيث المساحة، إلا أن قلة الكثافة السكانية وانتشار القرى والمراكز النائية يفرضان تحديات إضافية تتطلب حلولًا مبتكرة.

أضاف شريعي، أن "سوق اليوم الواحد" يعكس التزام المحافظة بدعم المواطنين في جميع أنحاء الإقليم. وصرح أحد مسؤولي الوحدات المحلية بمركز الداخلة: "نسعى إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ونسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتنمية المناطق الحدودية".

وأشاد أهالي قرية "أبو منقار" بالمبادرة، معتبرين أنها خطوة إيجابية لتلبية احتياجاتهم اليومية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح أحد سكان القرية: "هذا السوق يمثل فرصة ذهبية لنا للحصول على سلع ذات جودة عالية بأسعار مناسبة. نحن نأمل في استمرار هذه المبادرات بشكل دوري".

أكد المهندس ضياء متولي، وكيل تموين الوادي الجديد، أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتعزيز دور المحافظات الحدودية في التنمية الوطنية، فإقامة الأسواق المؤقتة مثل "سوق اليوم الواحد" لا يساهم فقط في تخفيف الضغط عن المواطنين، بل يعزز أيضًا التفاعل الإيجابي بين الجهات التنفيذية والمجتمع المحلي، إضافة إلى ذلك، يفتح السوق فرصًا جديدة لتسويق منتجات المزارعين المحليين، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم صغار المنتجين.

وأضاف ضياء، إنه يتطلع القائمون على المبادرة إلى توسيع نطاقها لتشمل المزيد من القرى والمراكز، بهدف الوصول إلى جميع المواطنين وتخفيف التحديات الاقتصادية عنهم.

وأشار ضياء إلى أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.