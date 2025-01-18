مصرع شاب دهسه قطار في محطة فرشوط بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، بعد أن دهسه قطار بمحطة سكك حديد فرشوط شمالي قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا، من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بمصرع شاب دهسه قطار أثناء مروره بمحطة سكك حديد فرشوط شمالي قنا.

وأسفر ذلك عن مصرع شريف فهمي أحمد السمان، 40 عاما، مقيم الشقيفي بأبوتشت ، بعد أن دهسه قطار بمحطة سكك حديد فرشوط.

تم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.