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غداً.. 116 ألف طالب يخوضون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا

07:55 م الجمعة 17 يناير 2025

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

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المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جاهزية مدارس المحافظة لانطلاق امتحانات منتصف العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، والتي تبدأ غدًا السبت 18 يناير الجارى، مشددًا على أهمية توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب والمراقبين لضمان سير الامتحانات في أجواء مناسبة.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال النظافة في محيط المدارس، ومنع تواجد الباعة الجائلين بالقرب من اللجان، لضمان توفير بيئة هادئة ومناخ مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

من جانبه، أوضح صابر عبد الحميد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن جميع اللجان تم تجهيزها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة، وتوفير وسائل الراحة والتأمين.

وأشار عبد الحميد إلى أن 116,936 طالبًا وطالبة سيؤدون الامتحانات داخل 493 لجنة موزعة على 769 مدرسة حكومية وخاصة بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا على المتابعة الميدانية لضمان انتظام الامتحانات.

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