أسيوط تستعد لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن محمد إبراهيم دسوقي مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، عن اكتمال الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، والتي ستبدأ غدًا السبت، 18 يناير 2025.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أنه سيخوض 80,306 طالبًا وطالبة امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في 240 لجنة امتحانية موزعة على مستوى المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب.

وأكد دسوقي أن الجهود مستمرة لتوفير بيئة ملائمة وهادئة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر. وأوضح وكيل الوزارة أن اللجان جاهزة من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة، مع توفير الجو المناسب للطلاب.

وكشف عن إعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات في أماكن ظاهرة باللجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. ووجه دسوقي مديري الإدارات بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان لتنظيم دخول الطلاب ومنع تزاحم أولياء الأمور أمام مقار اللجان.

وأشار دسوقي إلى التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة، وتوفير الجو الآمن للطلاب طوال فترة الامتحانات. كما تم التنسيق مع رؤساء الأحياء للحفاظ على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها يوميًا وإزالة الإشغالات.

وشدد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما أكد على ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، والتهوية الطبيعية، وتواجد الزائرات الصحيات في جميع اللجان.

وأشار إلى تشكيل غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة.

ووجه مديري الإدارات بمتابعة الامتحانات في نطاق إدارتهم، وتذليل المعوقات، والتأكيد على رؤساء اللجان بتحقيق الانضباط وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والالتزام بضوابط الامتحانات، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.