بوكليت وكاميرات مراقبة.. 27 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا بأسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسوان، استعداداتها الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/ 2025، والتى تنطلق غدًا السبت بجميع مدارس المحافظة.

ومن المقرر أن يؤدى 27 ألف و921 طالبًا وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج)، بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية، امتحاناتهم أمام 191 لجنة.

وقال المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إنه ولأول مرة فى أسوان يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم بنظام البوكليت "الأسئلة والإجابة بنفس النموذج".

وأشار إلى شرح نظام البوكليت للطلاب بجميع الإدارات التعليمية، والتوجيه بإعداد النماذج الاسترشادية لجميع المواد، ونشرها على الصفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية".

وتابع: "قمت شخصيًا والعديد من القيادات التعليمية؛ بشرح ومتابعة تدريب الطلاب على نظام البوكليت، والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات التى طرحها الطلاب، بل والرد على الشائعات التى دارت حول امتحانات البوكليت، لطمأنة أبنائنا الطلاب، خاصًة وأن أسئلة البوكليت هى نفس أسئلة الامتحانات التقليدية (ورقة أسئلة وكراسة إجابة)، ولكن ترتيب الأسئلة بشكل مختلف، حيث يوجد داخل كل لجنة أربعة نماذج (أ.ب.ج.د) يتم توزيعها على الطلاب، بحيث يتسلم الطالب نموذج مخالف للطالب الذى يليه أو المجاور له".

وأشار إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء لجان، سواء عن طريق المقابلة، أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بسير اللجان، خاصًة فيما يتعلق بتأمين حجرات الأسئلة بالتنسيق مع جهات الأمن المسئولة، وعلى رؤساء اللجان التأكد من مطابقة البيانات المدونة على مظاريف "نماذج البوكليت" المسلمة إليه مع أعداد الطلاب المتقدمين للجنة، وذلك من واقع كشوف المناداة التى سبق تسلمها من لجنة النظام والمراقبة، والتشديد عليهم بعدم فتح مظاريف "البوكليت" إلا داخل اللجنة.

وأوضح الرشيدي، أنه ولأول مرة سيؤدي طلاب "المدارس الخاصة" امتحانهم فى أقرب مدارس رسمية "حكومية" لهم، وإعلام الطلاب ومدارسهم بأماكن اللجان التى سيؤدون الامتحانات بها، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وكشف عن استغلال المدارس الثانوية "عام"، ليؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم بها، حيث أن هذه المدارس مزودة بكاميرات، تمكن رؤساء اللجان من متابعة كافة اللجان، للتصدي لمحاولات الغش.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى تجهيز جميع اللجان من نظافة ومقاعد مناسبة وكشوف مناداة، ولوحات إرشادية بأماكن اللجان، وتجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية، وتوفير كافة السبل التى تضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانهم غدًا في مادة (اللغة العربية والخط والإملاء)، ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات الخميس الموافق ٢٣ يناير بمادتي (الجبر والإحصاء - التربية الدينية).