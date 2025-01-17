حكاية "العريس القادر".. هل تزوج 3 فتيات في ليلة واحدة؟

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في أحد الأيام، هز مدينة شبرا الخيمة واقعة غريبة أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر مقطع فيديو يظهر شابًا يرتدي بدلة العريس، محاطًا بثلاث فتيات يرتدين فساتين الزفاف، في أحد صالونات التجميل.

لم يكن الأمر عاديًا، فالشاب لم يكن يرتبط بإحدى الفتيات فقط، بل كان على وشك الزواج منهن جميعًا في نفس اليوم، ما أثار دهشة واستغراب رواد مواقع التواصل، الذين تداولوا الفيديو بشكل واسع، معبرين عن دهشتهم من تلك القصة الغريبة، وأطلقوا على الشاب لقب "العريس القادر" .

حكاية العريس القادر

الشاب، الذي قال إن اسمه محمد من محافظة الفيوم ويعمل في القاهرة، زعم أنه التقى بجارته أميرة وأحبها، ثم بعد ذلك تعرف على بوسي وأسماء وأحبهما أيضًا، وتمكن من إقناع الفتيات بفكرته، ووافقن على الزواج منه.

في الفيديو، ظهرت الفتيات الثلاث وهن يبدين سعادة غامرة، مؤكدات حبهن الشديد للشاب ورغبتهن في قضاء حياتهن معه، كما ظهر الشاب وهو يشرح قصته بكل فخر، مؤكدًا على حبه لكل منهن وعدم وجود أي مشكلة بينهن.

أثار هذا الفيديو جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الزيجة الغريبة، البعض اعتبر الأمر مستحيلًا وتجاوزًا للعرف الاجتماعي، بينما رأى آخرون أنه حق شخصي للشاب والفتيات، طالما أنهم موافقون على ذلك، كما شكك البعض في صحة الموضوع وأكدوا أن الشاب يبحث عن الشهرة ويريد كسب الأموال عن طريق ترويج ذلك الفيديو.

صاحبة صالون تجميل تكشف حقيقة العريس القادر

"صابرين حسني" صاحبة صالون تجميل بشبرا الخيمة، قالت لمصراوي، إنها تعاملت مع الشاب كزبون عادي، وأن نشر فيديو العريس بصحبة الـ 3 فتيات أمر طبيعي عندها، مؤكدة أنهم طلبوا منها تنزيل الفيديو على صفحتها ووافقت، قائلة "حبيت أفرحهم والناس تشاركهم الفرحة".

وأوضحت صابرين، أن العريس يرفض الحديث عن الأمر في وسائل الإعلام التي حاولت الوصول إليه، وأنه فضل الابتعاد عن الأضواء، لرغبته العيش بسلام مع زوجاته الثلاث بعيداً عن الضغوط الإعلامية أو إزعاج مواقع التواصل، مؤكدة أنه لم يفكر في احتلال الترند أو غيره.

فيما قالت إحدى العاملات داخل صالون التجميل في تصريحات لـ "مصراوي"، إن الشاب صاحب القصة حجز موعدًا واحدًا لتجهيز عروس واحدة في البداية، ثم فوجئنا به يعود بعد أسبوع ليحجز لعروستين إضافيتين، قائلة: "الشاب شكله مش متجوز الـ 3 بنات ودي لعبة عملوها ليتصدروا الترند".