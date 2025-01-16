محافظ الشرقية يستعرض مع نواب البرلمان سير العمل في المشروعات الخدمية

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الشرقية -ياسمين عزت:

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، ولمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

أكد محافظ الشرقية، أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف علي كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم موجهاً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.