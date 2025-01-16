حريق يلتهم سيارة ميكروباص بالعجمي في الإسكندرية (صور)

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع في سيارة ميكروباص، مساء اليوم الأربعاء؛ بمنطقة البيطاش بحي العجمي غرب الإسكندرية؛ دون حدوث إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا باشتعال النيران في سيارة على طريق الإسكندرية - مطروح في منطقة البيطاش بنطاق حي العجمي؛ تحركت على إثره قوة أمنية بمرافقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وأظهرت المعاينة الأولية أن السيارة حدث بها ماس كهربائي أثناء سيرها بالطريق أدى إلى اندلاع الحريق الذي أتلفها بالكامل.

وأفاد شهود عيان بأن السائق والركاب تمكنوا من إخلاء السيارة فور وقوع الحادث وقبل امتداد النيران إلى كامل السيارة ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات؛ فيما تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرّت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.