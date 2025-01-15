حجبت الرؤية.. شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب في بورسعيد- صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، شبورة مائية كثيفة، صباح اليوم الأربعاء، وصلت إلى حد الضباب على عدد من الشوارع الرئيسية والطرق السريعة بين بورسعيد والمحافظات الآخرى.

انتظمت الحياة الطبيعية للمواطنين رغم الشبورة المائية الكثيفة، حيث توجه صباحا المواطنون إلى عملهم، والتلاميذ والطلاب إلى المدارس والكليات المختلفة، في الوقت الذي انتظمت أيضا حركة عبور السفن المجرى الملاحي لقناة السويس، وكذلك عمليات شحن وتفريغ السفن وفقا لمعدلاتها المعتادة.

كما واصل مرفق المعديات نقل المواطنين ما بين ضفتي قناة السويس من خلال المعديات وكوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة، في ظل انتشار رجال المرور في كافة أحياء بورسعيد خاصة على الطرق السريعة لتوجيه قائدة السيارات ومنع التكدس المروري، فضلا عن توجيه النصائح لقائدي السيارات.

وكان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية توقعوا تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتراوح حالة البحر المتوسط الذي تطل عليه محافظة بورسعيد ما بين خفيف إلى معتدل، كما يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين متر إلى متر ونصف.