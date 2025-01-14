ضبط المتهم بقتل طليق شقيقته بسلاح ناري في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية من القبض على المتهم بقتل طليق شقيقته باستخدام سلاح ناري (فرد خرطوش) في منطقة أم بيومي بدائرة قسم أول شبرا الخيمة. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عصر، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، يفيد بتلقي المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بلاغًا من مستشفى معهد ناصر بوصول شاب متوفى متأثرًا بإصابته بطلق ناري في القدم.

أوضحت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامي أن الجثة تعود للمدعو "فوده م ا" (44 سنة) عاطل، مقيم بمنطقة أم بيومي. وتبين أن المجني عليه أصيب بطلق ناري في القدم الأيمن وتوفي بعد وصوله إلى المستشفى على الرغم من محاولات إنعاش القلب والإسعافات الأولية.

وأظهرت التحريات أن المتهم بارتكاب الواقعة هو شقيق طليقة المجني عليه، المدعو "سيد أ ا" (20 سنة) عاطل، ومقيم في شارع المهدي الصادق عوض بشبرا الخيمة. ووفقًا للتحقيقات، نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيق طليقته بسبب قيام المجني عليه بالتشهير بطليقته، وتطور الأمر إلى إطلاق المتهم أعيرة نارية، ما أسفر عن إصابة المجني عليه وسقوطه قتيلًا.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن فريق من الشرطة بقيادة النقيب مصطفى الحصري والنقيب أحمد خليل والنقيب محمد الحسيني والنقيب محمد الجزار من القبض على المتهم. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بدفن الجثة بعد الانتهاء من الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

اقرأ أيضًا:

مقتل عاطل برصاص شقيق طليقته في شبرا الخيمة