صدمته سيارة مُسرعة.. مصرع عامل مسجد في المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي عامل مسجد مصرعه، مساء اليوم الاثنين، بعد أن صدمته سيارة مُسرعة بالطريق الزراعي بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغاً بوقوع حادث اصطدام سيارة بأحد الأشخاص أثناء سيره على الطريق الزراعي بمركز سمالوط، مما أسفر عن وفاته في الحال.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وفاة " محمد .م" 48 سنة، عامل مسجد، متأثرًا بإصابته بكسور ونزيف متعدد بالجسم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارة وسائقها.