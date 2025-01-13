بكولدير مياه.. أصدقاء الطالب ضحية معهد العاشر يكرّمون ذكراه

الشرقية - ياسمين عزت:

في لفتة تعكس المحبة والوفاء، قام عدد من أصدقاء الطالب "خالد عطية"، الذي لقي مصرعه غدرًا في معهد العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بتنفيذ وتجهيز كولدير مياه صدقة جارية عن روحه، وذلك بعد أيام من وفاته.

قالت والدة خالد، في حديث خاص لـ"مصراوي"، إن أصدقاء نجلها اجتمعوا بسرعة بعد وفاته وقرروا جمع مبلغ مالي لتنفيذ الكولدير، داعين الله أن يتقبله عن روح صديقهم، سائلين له الرحمة والمغفرة.

أشارت الأم إلى أن نجلها كان معروفًا بأخلاقه العالية وسيرته الطيبة بين أصدقائه وجيرانه، موضحة أنه كان يتميز بالشهامة والكرم والتعامل الحسن مع الجميع. وعلقت: "ابني كان جدع وكريم وخلوق، وأصدقاؤه عملوا الكولدير محبة ووفاء له، وكتبوا عليه 'عريس الجنة'".

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا في الأسبوع الماضي يفيد بمقتل "خالد عطية"، 19 عامًا، طالب بمعهد التكنولوجيا بالعاشر من رمضان، على يد زميله وآخرين داخل حرم المعهد عقب انتهاء الامتحانات. تمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم الرئيسي وشركائه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأوضحت والدة المجني عليه أن ابنها تدخل لمنع تعدي أحد الطلاب على زميلة لهم، مما أدى إلى نشوب مشاجرة انتهت يومها. ولكن بعد أربعة أيام، ترصد له الطالب المتهم بمعاونة آخرين، واعتدوا عليه بالطعن، ما أسفر عن إصابته بنزيف حاد أودى بحياته.