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انهيار بلكونة بسيدة في الزقازيق

09:41 م الإثنين 13 يناير 2025

انهيار شرفة عقار

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الشرقية – ياسمين عزت:

أصيبت سيدة في انهيار بلكونة مسكنها بالطابق الثاني من عقار كائن في منطقة كفر الحكماء بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء وقوفها بالبلكونة المنهارة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بانهيار بلكونة منزل وسقوطها بالسيدة التي تعرضت لإصابات بالغة، بينما لم يسجل الحادث أي إصابات بين المارة.

وأفاد شهود عيان في محيط الواقعة أن المبنى قديم ومتهالك، مشيرين إلى أن انهيار البلكونة كان متوقعًا بسبب حالته الإنشائية السيئة. وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

سقوط بلكونة انهيار شرف منزل الزقازيق الشرقية
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