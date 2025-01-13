جراحة ناجحة لطفل بطنطا يعاني تشوه عظمي منذ الولادة

الغربية- مروة شاهين:

تمكن فريق طبي بمستشفى المنشاوي العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، من إجراء عملية جراحية ناجحة، لطفل في العقد الأول من العمر، كان يعاني من تشوهات في العظام، منذ الولادة.

وكان مستشفى المنشاوي العام بطنطا، استقبل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، يعاني من تشوهات بالعظام منذ الولادة أدى إلى خلع بمفصلي الحوض مع تقوس خارجي بالركبتين، وبتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الفحوصات الطبية اللازمة له، بعد توافر المستلزمات الطبية، جرى تجهيزه ودخوله غرفة العمليات.

ووجه الدكتور محمد سلام مدير مستشفى المنشاوي العام، بضرورة وسرعة إجراء التدخلات المطلوبة في حالة الطفل وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لذلك،

ليتمكن من ممارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك استكمالا لمسيرة تطوير وتحسين المنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة بمستشفى المنشاوي العام.

وقال مدير المستشفى ، بناء علي التقارير والفحوصات الطبية، دخل الطفل غرفة العمليات، وعمل رد مفتوح لمفصلي الحوض مع شق عظمي بالحق الحرقفي وشق عظمي بالفخذ وتركيب شرائح ومسامير، ثم عمل شق عظمي أسفل الفخذ لتصليح التقوس بالركبتين.

ضم الفريق الطبي الذى أجرى العملية الدكتور أحمد فوزي عبد الجليل، استشاري جراحة العظام والمفاصل، والدكتور أحمد عبد الحميد صالح، استشاري جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى، وأطباء مقيمين الدكتور محمد ماضي، والدكتور أحمد المحمدي، والدكتور عمرو رمضان استشاري التخدير، بجانب فريق التمريض المعاون من مستشفى المنشاوي العام.