جنايات أسيوط تعاقب عاطل قتل زوج شقيقته بسبب خلاف على قطعة أرض

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقًا لعاطل، بعد إدانته بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات على قطعة أرض.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فاروق عبد المجيد وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر الرئيس بالمحكمة ومحمد حسن شلقامي نائب رئيس المحكمة وأمانة سر بخيت شحاته و فنجري عبد الرحيم.

تعود وقائع القضية رقم 23403 لسنة 2022 جنايات أول أسيوط، إلى تلقي قسم شرطة أول أسيوط بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية في شارع السبيل بمنطقة سيد، ووجود جثة في منتصف الشارع.

انتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة تعود لشخص يدعى "خالد. أ. ح"، 53 عامًا، معلم أول بالتربية والتعليم. وبعد تقنين الإجراءات وفحص الكاميرات بالمنطقة، تبين أن المتهم هو "أحمد. م. س"، 34 عامًا، شقيق زوجة المجني عليه.

توصلت تحريات الرائد علي نصر الدين، رئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، إلى أن المتهم باغت المجني عليه أثناء سيره بالشارع، وأطلق عليه أعيرة نارية أودت بحياته، بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض بمنطقة القيسارية.