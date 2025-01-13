وزيرة التنمية المحلية تكشف قيمة استثمارات منظومة المخلفات الصلبة بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن إجمالي استثمارات منظومة المخلفات الصلبة على أرض محافظة جنوب سيناء بلغت نحو 147 مليون جنيه، مؤكدة على اهتمام الحكومة بملف السياحة البيئية والإدارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية في المحافظة .

وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية لها جهود في تنفيذ العديد من مشروعات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على أرض محافظة جنوب سيناء، مشيرة إلي أن مشروعات المخلفات بالمحافظة تضمنت إنشاء عدد من المدافن الصحية الآمنة، ومحطات وسيطة، إضافة إلى عقد خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات، وخدمات الجمع السكني ونظافة الشوارع بمدينة شرم الشيخ مع إحدى شركات القطاع الخاص، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي العالمي لمدينة شرم الشيخ .

وأشارت إلى حرص الحكومة على الحفاظ على المشروعات الخضراء التي جرى تدشينها خلال استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ Cop27، وكيفية إدارة وصيانة هذه المشروعات للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الشأن، بما يعود بالنفع على المحافظة وأبناءها، والمساهمة في الحد من التغيرات المناخية السلبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة عددًا من الملفات المشتركة، وبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات البيئية بمحميات جنوب سيناء، ووضع مخطط كامل لمنظومة المخلفات بالمحافظة، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم مساعد، وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، وهدى عمر، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع جرين شرم، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسي، وعدد من القيادات المعنية.