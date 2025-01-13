انطلاق أولى رحلات العمرة من ميناء سفاجا بعد توقف 4 سنوات

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السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، استئناف رحلات العمرة من ميناء سفاجا إلى الأراضي المقدسة، بعد توقف دام 4 سنوات نتيجة جائحة كورونا.

وانطلقت أولى الرحلات البحرية على متن العبارة "دليلة"، وعلى متنها 96 معتمرًا من مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود وزارة النقل بعودة النقل البحري للمعتمرين عبر ميناء سفاجا البحري، وتنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل، الذي يولي أهمية خاصة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لراحة المعتمرين وتسريع إجراءات السفر والوصول.

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ، التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية لضمان سير الرحلات بسلاسة، وضرورة إنهاء الإجراءات الجمركية والجوازات في أقل مدة زمنية لضمان راحة وسلامة المعتمرين.

وجرى تجهيز صالات السفر والوصول بشكل كامل لاستقبال الركاب، مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتسهيل الإجراءات، وشدد على شركات السياحة بضرورة الالتزام بمواعيد السفر المحددة، مؤكدًا على ضرورة توفير سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من العبارات، لضمان توفير كافة سبل الراحة للركاب.

وأضاف عبدالرحيم، أن هيئة موانئ البحر الأحمر خصصت مكاتب لشركات العبارات في قرية الحجاج بمدينة سفاجا لتسهيل إجراءات الحجز، مع التأكيد على تقليص عدد ساعات وصول المعتمرين إلى الميناء قبل موعد السفر لضمان منع التكدس، وضمان سير العمل بكفاءة.

وشدد هيئة الموانئ على على أهمية الالتزام بالإجراءات البحرية والسلامة على متن العبارات، لضمان وصول المعتمرين إلى الأراضي السعودية بأمان وسلاسة.