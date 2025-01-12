إصابة رائد ونقيب شرطة في حادث تصادم سيارة ترحيلات بالدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

أصيب رائد ونقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية بكسور وكدمات متعددة إثر حادث تصادم بين سيارة ترحيلات وبوكس تابع لوزارة الداخلية على طريق "جمصة - بلقاس"، بعد كوبري عمار في اتجاه جمصة. تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي بوكس وسيارة ترحيلات تابعة لوزارة الداخلية ووجود مصابين على الطريق المذكور.

انتقلت سيارتا إسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن سيارة الترحيلات اصطدمت بالبوكس، ما أسفر عن إصابة كلا من "محمود عبد الله الرفاعي، 34 سنة، رائد شرطة بمركز شرطة جمصة" الذي أصيب بكسر في ساقه اليمنى، و"محمد إبراهيم محمد، 54 سنة، نقيب شرطة بمركز شرطة الستاموني" الذي أصيب بكسر في الكتف الأيسر. تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم للوقوف على تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.