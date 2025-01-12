وضع حجر أساس محطة إنتاج شتلات القصب بقرية المراشدة (صور)

قنا – عبدالرحمن القرشي:

وضع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، حجر الأساس لمشروع محطة إنتاج شتلات القصب بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بالظهير الصحراوي الغربي.

يمتد المشروع على مساحة 30 فدانًا بجوار صوامع الغلال، ويعد خطوة هامة نحو تطوير قطاع زراعة قصب السكر بالمحافظة.

شهد الفعالية الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، والمهندس علاء محمود محمد، العضو المنتدب الفني للشركة، والنائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المشروع سيحقق نقلة نوعية في زراعة القصب بالمحافظة، حيث ستمكن الشتلات المنتجة المزارعين من زراعة قصب السكر بجودة أعلى وزيادة في تركيز السكر بالمحصول، مما يساهم في تحسين إنتاجية الفدان من حيث الوزن والجودة، وبالتالي يعزز التنمية الزراعية المستدامة.