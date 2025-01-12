لإنشاء سفارة جديدة للمعرفة.. اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة السويس -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أشرف حنيجل؛ رئيس جامعة السويس، اليوم الأحد؛ اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة السويس، لإنشاء سفارة معرفة جديدة لخدمة الطلاب والباحثين.

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية أن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية داخل حرم جامعة السويس، خدمةً للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وجميع المهتمين بالشأن العلمي والثقافي؛ وبذلك تصبح السفارة رقم 32 في سلسلة السفارات التي تنشئها مكتبة الاسكندرية داخل الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والدولية والتكنولوجية فضلًا عن السفارات التي تم تدشينها داخل بعض الهيئات والمؤسسات المصرية.



وقال الدكتور أحمد زايد إن مكتبة الاسكندرية من خلال سفارات المعرفة، تتخذ من التطور المذهل لتطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سبيلًا لكسر حاجز المسافات بين مقر المكتبة بالإسكندرية وباقي الجامعات المنتشرة في كافة ربوع القطر المصري من مطروح إلى أسوان، لتسهيل توصيل المعلومات والمصادر المعرفية لإمداد المجتمع العلمي والثقافي بجميع ما تحتويه مكتبة الاسكندرية من موارد ثقافية وعلمية ومعرفية غير محدودة.

وأشار إلى أن مكتبة الإسكندرية لديها على سبيل المثال لا الحصر؛ عدد لا نهائي من المصادر المعلوماتية المرئية والمسموعة والمتوفرة في صورة رقمية على خوادم المعلومات الموجودة بمكتبة الإسكندرية، قواعد بيانات دولية للأبحاث العلمية التطبيقية والنظرية التي تحظي بها مكتبة الإسكندرية وعدد هائل من المحاضرات والندوات وورش العمل والحفلات التي تبث بثاً مباشراً داخل سفارات المعرفة عبر شبكة الانترانت (الشبكة الداخلية الخاصة بمكتبة الإسكندرية).



وأضاف زايد أنه يمكن من خلال سفارات المعرفة بث المحاضرات العلمية والندوات الثقافية وورش العمل التي تُنظم داخل الجامعة على شبكة الانترانت الخاصة بمكتبة الاسكندرية والتي تقوم بعرضها داخل المكتبة، وكذلك بثها مباشرة في باقي السفارات المنتشرة في كافة الجامعات بجميع المحافظات.

وتابع أن تلك السفارات أصبحت ملتقى لإنتاج وبث المعرفة من وإلى جميع الجامعات المربوطة بخط ربط الإنترنت الخاص بمكتبة الاسكندرية، مما يعود بالنفع على الجامعات وعلى المكتبة، من خلال تبادل المعرفة واستغلال الطاقات العلمية بين المكتبة والجامعات الحاضنة لسفارات المعرفة.



وأكد أن سفارات المعرفة التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الاسكندرية منذ نشأتها تسعي لتعزيز وتدعيم رؤية ورسالة مكتبة الاسكندرية في النهوض بالعلم والمعرفة وبناء جسورٍ من التواصل والترابط بين المكتبة والشباب المصري في شتى ربوع مصر.



وخلال كلمته، قال الدكتور أشرف حنيجل إن رؤية جامعة السويس تسعى بكل جهد إلى توفير المعرفة ليستفيد منها الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وأكد على أهمية دور المعرفة في بناء مجتمع متقدم.



وأضاف أن إنشاء سفارة المعرفة بجامعة السويس تتيح للطلاب والباحثين قاعدة معلومات ومصادر ضخمة تتناسب مع قيمة مكتبة الإسكندرية التاريخية في توفير المعرفة.



كما تحدث رئيس جامعة السويس عن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتيح للباحثين الحصول على المعرفة والوصول إلى أحدث المعلومات والتقنيات؛ مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية تعتبر خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور شريف فهمي؛ نائب رئيس جامعة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية العلوم والدكتور محمد الشاهد؛ وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب ومدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة والسادة رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بمكتبة الإسكندرية.