مدير تعليم القليوبية يتفقد سير امتحانات نصف العام -صور

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأحد، لجان الامتحانات بإدارة بنها التعليمية، حيث زار مدرسة سعد زغلول.

وشدد مدير مديرية التعليم، على توفير الهدوء داخل اللجان وشدد على منع المحمول داخل لجان الامتحانات، كما شدد على ضرورة إبلاغ غرفة العمليات بأي معوقات فورًا للعمل على حلها بسرعة.

وانطلقت أمس امتحانات نصف العام الدراسي للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائى، وامتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى والصفين الأول والثانى الثانوى في محافظة القليوبية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وضع عدد من الضوابط لانتظام سير اللجان والامتحانات في جميع المدارس والإدارات التعليمية بالقليوبية.

وقال مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم: إن ضوابط امتحانات نصف العام بالقليوبية والتي أعلنتها المديرية لرؤساء اللجان ومديري المدارس ومنها عدم تواجد العاملين بالمدرسة ممن لديهم مواقع قانونية وحظر دخول التليفونات المحمولة باختلاف أنواعها مع المعلمين والطلاب داخل اللجان الامتحانية وتحقيق الانضباط الإداري داخل المدرسة بصفة عامة واللجنة الامتحانية بصفة خاصة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة توزيع أوراق الأسئلة والإجابة على الطلاب في التوقيت المحدد والحرص على توفير بيئة امتحانية مناسبة وجيدة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

كما وجه بالالتزام بإخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بأي أعمال تخل بسير الامتحانات أو التأثير سلبًا على سير العملية الامتحانية وتأمين مقر الكنترول وأماكن حفظ أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بالطلاب.

وشدد وكيل تعليم القليوبية على اتخاذ الإجراء القانوني المشدد مع كل من يحاول الغش مع التزام كل طالب بأداء الامتحان أمام لجنته المقيد بها وفقًا لكشوف المناداة المحررة بمعرفة لجنة النظام والمراقبة وعدم دخول أولياء الأمور أثناء سير الامتحانات.