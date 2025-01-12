صدمتهم سيارة.. وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة أثناء عبورهم طريق "طنطا - القاهرة" الزراعي.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، بإصابة 3 أشخاص بإصابات خطيرة بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة حال عبورهم الطريق الزراعي بدائرة طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، إذ تبين من الفحص المعاينة الأولية وفاة الأم تدعى "وفاء عبدالمجيد"، وأبنائها: "أمير وإسراء محمد"، مقيمين بقرية زنارة بمحافظة المنوفية، بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة حال عبورهم الطريق الزراعي بطنطا.

تم نقل المتوفيين إلى مستشفى المنشاوي العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.