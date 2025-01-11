محافظ أسوان يهنئ بناة السد العالي بذكرى مرور 65 عامًا على إنشائه

أسوان - إيهاب عمران:

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، التهنئة لبناة السد العالى بمناسبة مرور 65 عاماً على وضع حجر الأساس وتدشين أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين، مؤكداً أن ما تشهده محافظة أسوان عاصمة الاقتصاد الأفريقى فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من مشروعات عملاقة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل طفرة كبيرة وغير مسبوقة، وهو ما يتجسد واقعاً ملموساً من خلال إقامة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المحطات الشمسية بقرى بنبان وفارس بمعدلات تفوق إنتاج السد العالى الذى ينتج 2100 ميجاوات.

وأشار كمال إلى أن محطة الطاقة الشمسية ببنبان تنتج حالياً 1460 ميجاوات من 32 محطة، وبالتوازي تنتج محطة أبيدوس والتى دشنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الماضى "1" 500 ميجاوات، وتم ضخ الكميات المنتجة منها أيضاً إلى الشبكة القومية الموحدة، ويتكامل ذلك مع إنشاء محطة "أبيدوس 2" بقدرة 1000 ميجاوات، فضلاً عن مشروع محطة الطاقة الشمسية السعودية بقرية فارس التابعة لشركة أكوا باور بطاقة 200 ميجاوات، ليساهم كل ذلك في توفير أكثر من 3 آلاف ميجاوات يتم ضخها للشبكة، مؤكداً أن كل ذلك ساهم فى أن تصبح أسوان عاصمة للطاقة الشمسية، ولتتحول إلى مركزاً عالمياً ومقصداً لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتنوع مصادر الطاقة من أجل تغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للدول المختلفة.