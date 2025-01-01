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الإسكندرية كاملة العدد في ليلة رأس السنة.. الآلاف يحتفلون (فيديو وصور)

12:28 ص الأربعاء 01 يناير 2025
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الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: مصراوي:

شهدت شوارع الإسكندرية في ليلة رأس السنة أجواء احتفالية مبهجة، مساء اليوم الثلاثاء؛ حيث توافد المواطنون بأعداد كبيرة على الميادين للاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد 2025.

تزينت الشوارع بالأضواء والزينة الملونة، وانتشرت أشجار عيد الميلاد والمجسمات الضخمة لبابا نويل في مختلف المناطق، مما أضفى على المدينة طابعًا احتفاليًا خاصًا.

في منطقة سموحة جرين بلازا، تجمع المواطنون حول شجرة عيد الميلاد الضخمة والمجسمات المضيئة، قبل منتصف الليل، وسط أجواء من الفرح والسعادة.

كما شهدت المولات التجارية ازدحامًا كبيرًا من العائلات والشباب الذين جاؤوا للاستمتاع بالعروض الترفيهية والتسوق.

ولم تقتصر الاحتفالات على منطقة واحدة، بل امتدت إلى مختلف أنحاء المدينة، حيث شهدت كورنيش الإسكندرية توافد العديد من المواطنين للاستمتاع بالأجواء البحرية والاحتفال بالعام الجديد.

كما تواجدت فرق موسيقية في عدد من المنشآت السياحية لتقديم العروض الحية، مما أضاف لمسة موسيقية رائعة للاحتفالات.

وأعدت المنشآت السياحية برامج احتفالية تشمل حفلات غنائية وعروضًا فنية متنوعة، بالإضافة إلى عروض طعام فاخرة تتضمن بوفيهات مفتوحة مع الموسيقى؛ فيما انتشعت نسب الإشغالات الفندقية لتصل إلى 90% تقريبا.

وتواجدت قوات الأمن بكثافة لضمان سلامة المواطنين وتنظيم حركة المرور، لضمان إقامة الاحتفالات بسلام وسط اجواء مبهجة باستقبال العام الميلادي الجديد.

الإسكندرية ليلة رأس السنة العام الميلادي الجديد العام الجديد 2025
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