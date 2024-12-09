تداول 18 ألف بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

سجلت أرصفة موانئ البحر الأحمر تراكي 12 سفينة تجارية حققت تداول 18000 طن بضائع عامة بين صادر ووارد، و1011 شاحنة و63 سيارة.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت 3000 طن بضائع، 492 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع، 519 شاحنة و21 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين الحرية وAlcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس.

وحقق ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و269 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، آور وآيلة، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1609 ركاب.