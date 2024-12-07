كان نازل يستحمي.. مصرع شاب غرقا في بحر شبين بالمحلة الكبرى

الغربية - مروة شاهين:

شهدت عزبة حمد التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، وفاة طالب في العقد الثاني من العمر، غرقا داخل بحر شبين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا، من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طالب فى مياه إحدي المجاري المائية المارة من أمام عزبة حمد.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين وفاة شاب يدعى "احمد احمد ابراهيم" ويبلغ من العمر 13 عاما مقيم بشارع الترعة بالمحلة، غرقا حال نزوله للإستحمام، في بحر شبين المار من أمام عزبة حمد ولعدم إجادته السباحة، جرفه التيار، وجرى انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.