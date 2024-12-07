قطع المياه عن مدينة دمنهور لمدة 5 ساعات

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، قطع مياه الشرب عن مدينة دمنهور، اليوم السبت ابتداءً من الساعة 9 مساء ولمدة 5 ساعات.

يأتي ذلك نظرًا لحدوث كسر في خط طرد محطة مياه دمنهور قطر 500 مم، أمام مديرية أمن البحيرة، وبدء الشركة في أعمال الصيانة والإصلاح.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه قبل فترة الانقطاع، وأعربت إدارة الشركة عن أسفها لهذا الإزعاج ووعدت ببذل كافة الجهود لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن.



وأكدت الشركة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية خلال فترة الانقطاع، حيث سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة. وفي حال الحاجة لها، يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 لتوفير الدعم اللازم.

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