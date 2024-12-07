دماء في الورشة.. نجار يقتل زميله بطريقة بشعة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي نجار مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنتين بالصدر والرقبة، في مشاجرة؛ بسبب خلافات مالية، بسوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "محمود. ا" 22 عامًا عامل بورشة نجارة مصابًا بجرح طعني بمنتصف الصدر وآخر بالرقبة، وتوفي عقب وصوله.

اتهم والده المدعو "السيد. ص" 24 عامًا، عامل بورشة نجارة بالتعدي على نجله المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته، ما نتج عنه إصابة نجله التي أودت بحياته؛ بسبب خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "سكين" بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.