إصابة شاب أردني الجنسية صدمته سيارة في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب أردني الجنسية بإصابات متفرقة، بعدما صدمته سيارة ملاكي في مدينة بني سويف، اليوم الجمعة

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مسرعة بشخص، في منطقة الأباصيري وسط مدينة بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "أحمد.م.م"، 44 عامًا، أردني الجنسية، كسر بالساق، والساعد الأيمن.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.