بالصور- محافظ أسوان يفتتح معرض السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الخميس، معرضًا للسلع الغذائية بمنطقة المحمودية، بتخفيضات تصل إلى 30%، ضمن سلسلة معارض ينظمها حزب مستقبل وطن.

جاء ذلك بحضور مجدي حسيبو، أمين الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

أكد المحافظ أن تنظيم المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق. وأشاد بمشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أهمية التزام المعارض بالأسعار والتخفيضات المعلنة لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأسوانية، خاصة البسطاء ومحدودي الدخل. كما لفت إلى المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بالتعاون مع وزارة التموين بقيادة د. شريف فاروق، لتنظيم المزيد من المعارض بمختلف مدن ومراكز المحافظة، في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق حياة كريمة لهم.